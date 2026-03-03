Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità della regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Alle 12:25 del 3 marzo 2026, sono stati comunicati dettagli riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. La redazione ha raccolto queste informazioni direttamente dall’azienda responsabile della gestione del trasporto e della mobilità nella regione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto tra le uscite casi linea circolazione regolare ci spostiamo sulla Flaminia incidente rimosso tra Labaro e Grottarossa circolazione scorrevole in direzione centro usciamo da Roma sulla sublacense viabilità ripristinata anche qui dopo aver risolto l'incidente siamo nel territorio comunale di Agosta circolazione regolare le altre notizie il trasporto pubblico capitolino metro ci sono partiti gli interventi volti alla realizzazione di stazioni della metro C le modifiche alla viabilità per i lavori.