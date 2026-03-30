Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 30 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità non risulta attivo nel sistema della regione Lazio, secondo quanto segnalato dalla redazione. Non sono disponibili aggiornamenti o indicazioni sulla viabilità in tempo reale nella zona di Roma. La mancanza di dati potrebbe influire sulla consultazione delle informazioni di mobilità per gli utenti che si spostano nella capitale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio focus sulla Roma Teramo per l'incidente avvenuto in galleria ora il traffico è bloccato tra Castel Madama e Tivoli sono due i chilometri di coda in direzione Roma perché è diretto Roma si consiglia di uscire a Castel Madama da cui percorrere la provinciale Empolitana e rientrare in A24 a Tivoli migliorata Poi la circolazione sul Raccordo Anulare si rallenta su internet all'uscita diramazione Roma sud e Appia diminuite le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo ora localizzate tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro ci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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