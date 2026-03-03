Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 3 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla redazione di Astral, fornisce informazioni sulle condizioni attuali delle strade e sulla circolazione nel territorio. Nessuna altra dettaglio specifico viene fornito riguardo a eventuali incidenti o interventi in corso.

Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla strada Firenze Roma tra Orvieto e Attigliano Al momento sono 5 km di coda in direzione Roma e non accennano a diminuire invece disagi sulla tratto Urbano della Roma Teramo ancora chiuso il bivio per la tangenziale est direzione centro coda partire da Togliatti andiamo sulla roma-fiumicino circolazione regolare il traffico sul Raccordo Anulare interna file tra diramazione Roma Sud Tuscolana all'altezza dell'uscita Appia poi si rallenta dal Ostiense alla Roma Fiumicino in esterna si rallenta dalla.