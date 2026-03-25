Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 10 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio alle 10:25 del 25 marzo 2026. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti sullo stato del traffico e sull’andamento delle strade nella regione. Le informazioni vengono diffuse tramite il sistema di comunicazione di Astral, senza ulteriori dettagli sulla situazione attuale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per un incidente ora in via di risoluzione si sono formate code tra l'uscita e Cassia Veientana e Flaminia sempre interna si rallenta per traffico dalla diramazione Roma Sud all'appia situazione analoga in esterna traffico rallentato dal Ostiense alla Pontina migliorata la circolazione sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino le altre notizie il trasporto pubblico capitolino sulla linea B della metropolitana la circolazione è sospesa nella tratta San Paolo Castro Pretorio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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