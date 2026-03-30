Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 30 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha fornito informazioni sullo stato attuale del traffico e sulla situazione delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico ma vi invitiamo alla prudenza perché l'incidente avvenuto in galleria sempre sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sulla tratto Urbano è aperto il Dio per la tangenziale est per il traffico che proviene dal raccordo anulare risolto incidente in tangenziale Code in diminuzione a partire da Togliatti ci spostiamo sulla Roma Fiumicino anche qui risolto incidente all'altezza del raccordo anulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook