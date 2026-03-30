Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 08 | 40

Alle ore 08:40 del 30 marzo 2026, la rete viaria di Roma e del Lazio viene monitorata dalla redazione di Astral infomobilità. L'aggiornamento fornisce informazioni sulla situazione attuale delle principali arterie stradali, senza segnalare incidenti o chiusure particolari. La comunicazione si rivolge agli utenti per fornire indicazioni sulla viabilità in tempo reale e facilitare la mobilità locale.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma Sud risolto l'incidente tra Monte Porzio Catone è il casello autostradale in direzione Roma la circolazione regolare sulla diramazione Roma nord per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare code a partire dallo svincolo di Settebagni senza litigare traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti in interna tra le uscite Cassia Veientana e Salaria a seguire tra bufalotte Tiburtina code dalla diramazione Roma sud all'appia poi si rallenta dalla Laurentina alla Roma Fiumicino in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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