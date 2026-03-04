Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di oggi, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce notizie sulla situazione del traffico, eventuali disagi e chiusure stradali, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina a partire da Pomezia fino a Castel Romano Anche a causa di un incidente traffico in aumento sulla rete viaria e regionale Come di consueto in queste ore del mattino tra Urbano della A24 code per traffico in dalla raccordo anulare alla tangenziale est verso quest'ultima la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in internal System coda tra le uscire diramazione Roma sud e Appia in esterna code da Salaria a via Veientana all'altezza di Casal del Marmo è ancora tra Aurelia e Pescaccio e infine.