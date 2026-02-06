Via Tor Pisana a luglio nuovo stalli

Lavori in corso su via Tor Pisana per realizzare un nuovo parcheggio. La Cogeir sta lavorando da mesi e prevede di concludere i lavori tra giugno e luglio. La strada si sta trasformando, con i nuovi stalli che prenderanno forma nei prossimi giorni. La zona diventerà più facile da trovare per chi cerca posto auto, ma al momento il cantiere ancora blocca parte del traffico.

Dovrebbero terminare tra giugno e luglio i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio su via Tor Pisana, attualmente in corso ed eseguiti dalla Cogeir, che sta intervenendo anche sul sottopasso pedonale tra via Appia ed il centro città. Questo significa, in sostanza, con sei o sette mesi di anticipo rispetto alla data prevista dal contratto, vale a dire gennaio del 2027. In effetti, come spiegano i tecnici della società, i lavori procedono spediti e proprio in questi giorni si sta terminando di realizzare il nuovo muro che separerà l'area della stazione da quella del nuovo parcheggio, realizzato su terreni che Ferrovie dello Stato hanno ceduto al Comune di Brindisi.

