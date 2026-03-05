Dopo i cedimenti i lavori in strada del Friuli | senso unico alternato per 90 giorni

Da lunedì 9 marzo iniziano i lavori di ristrutturazione del muro in strada del Friuli, tra i civici 1201 e 169. Durante gli interventi, il traffico sarà regolato con senso unico alternato per un periodo di 90 giorni. La chiusura temporanea si rende necessaria a causa dei cedimenti verificatisi in quella zona.

I lavori prevedono la demolizione del muro esistente e la realizzazione di una palificata in sostituzione. Previsti lavori anche in Strada per Longera, via Pindemonte via Marchesetti Al via i lavori di ristrutturazione del muro di strada del Friuli ai civici 1201 e 169, a partire da lunedì 9 marzo. L’intervento, che avrà un costo complessivo di 400mila euro, si è reso necessario a causa del grave ammaloramento della struttura, con il cedimento di una parte della carreggiata. Sono previsti 90 giorni di restringimento della carreggiata, garantendo comunque il passaggio minimo per i mezzi di soccorso. Il senso di marcia sarà regolato da un semaforo con traffico alternato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Frana in via Carso a Como, strada riaperta con limitazioni: senso unico alternato e lavori per mesiVia Carso è stata riaperta nella serata di ieri, ma con forti limitazioni alla circolazione.

Mirabella Imbaccari, senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimiteroPer consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato,...

Matraia, al via i lavori in via delle Grotte: riapertura prevista per sabato 7 marzoIntervento di messa in sicurezza del versante dopo i cedimenti causati dal maltempo. L'Amministrazione progetta un piano a medio termine per la regimazione delle acque a monte ... luccaindiretta.it

