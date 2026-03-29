Rsa a Bergamo sistema a rischio | Più complessità personale insufficiente e stipendi inadeguati

Il sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nella provincia di Bergamo sta attraversando una crisi strutturale che compromette la capacità di garantire adeguata assistenza agli anziani. La complessità organizzativa è aumentata, mentre il personale disponibile risulta insufficiente e gli stipendi non soddisfano le esigenze del settore. Questi fattori contribuiscono a un quadro di difficoltà crescente per le strutture coinvolte.

Il sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in provincia di Bergamo sta affrontando una crisi strutturale che mette a rischio la tenuta stessa dell’assistenza agli anziani. È quanto emerge dall’indagine Voci in Prima Linea, promossa dalla Funzione Pubblica CGIL e presentata sabato 28 marzo durante il convegno Intrecci di cura organizzato insieme allo SPI CGIL. L’analisi fotografa una realtà dove l’83% del personale ha oltre dieci anni di esperienza clinica e il 66% lavora nella stessa struttura da oltre un decennio. Nonostante questa forte fidelizzazione, il 75% degli operatori dichiara di pensare spesso o a volte di abbandonare la professione a causa dello stress. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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