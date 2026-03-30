La Commissione europea ha approvato un programma di lavoro del valore di 1,5 miliardi di euro all’interno dell’European Defence Industry Programme (EDIP). L’obiettivo principale è rafforzare la produzione nel settore della difesa dell’Unione Europea e promuovere la collaborazione con l’Ucraina. La decisione è stata comunicata oggi, a pochi mesi dalla sua approvazione.

Bruxelles, 20 marzo 2026 – La Commissione europea ha approvato il programma di lavoro da 1,5 miliardi di euro nell’ambito dell’ European Defence Industry Programme (EDIP), con l’obiettivo di rafforzare la base industriale della difesa europea e la cooperazione con l’Ucraina. Il programma EDIP è stato adottato l’8 dicembre 2025 e prevede lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni per il periodo 2026-2027. Secondo la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen e il commissario alla Difesa e allo Spazio Andrius Kubilius, l’adozione del programma di lavoro dell’EDIP rappresenta “un passo fondamentale” per il rafforzamento delle capacità di difesa dell’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Via libera di Bruxelles al programma da 1,5 miliardi per la difesa europea e ucraina

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