La Commissione europea ha approvato ufficialmente il programma Edip, con un finanziamento di 1,5 miliardi di euro destinato al biennio 2026-2027. La decisione coinvolge l'adozione del piano di lavoro e l'impegno di risorse per sostenere l'industria della difesa nell'Unione Europea. L'annuncio è stato comunicato attraverso un documento ufficiale che dettaglia gli aspetti principali del programma.

La Commissione europea ha ufficialmente adottato il programma di lavoro dell’Edip (European defence industry programme), stanziando 1,5 miliardi di euro per il biennio 2026-2027. Il programma punta a rafforzare e modernizzare l’industria europea della difesa, aumentarne la capacità produttiva e garantire il progresso tecnologico e la resilienza del settore. I primi bandi per accedere ai finanziamenti saranno pubblicati già domani sul portale dedicato “Eu Funding & Tenders”. Cos’è e come funzionerà l’Edip. L’Edip è un regolamento dell’Unione europea (cioè un atto legislativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale) che istituisce un programma pluriennale di finanziamento pubblico per l’industria della difesa, basato prevalentemente su sovvenzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Via libera all’Edip, il programma Ue per la difesa da 1,5 miliardi. I dettagli

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