Via libera Ue a 14,9 miliardi all’Italia per la Difesa Dai nuovi caccia ai missili alle navi | ecco quale può essere l' arsenale

L’approvazione europea di 14,9 miliardi di euro per l’Italia deriva dalla decisione del Consiglio Ecofin di finanziare il programma SAFE, destinato allo sviluppo della difesa. La somma permetterà di acquistare nuovi caccia, missili e navi, rafforzando le capacità militari italiane. Questa misura si inserisce nel piano europeo di investimenti militari, volto a migliorare l’autonomia strategica dei paesi membri. La Commissione europea ha approvato il pacchetto, che coinvolge anche altri sette Stati dell’Unione. La decisione segue un lungo percorso di negoziati tra le istituzioni europee e i governi nazionali.

Il Consiglio europeo nel formato Ecofin ha dato il via libera al piano nazionale del programma di prestiti Ue da 150 miliardi di euro SAFE (Safety Action For Europe) per l'Italia e altri sette Paesi (Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Finlandia). La quota per il nostro Paese è di circa 14,9 miliardi di euro, che non andranno a intaccare il patto di stabilità. “Poiché la difesa è una delle nostre principali priorità, la Presidenza cipriota si sta impegnando a fondo per garantire un'attuazione fluida e rapida del regolamento SAFE. Queste decisioni attuative apriranno la strada all'erogazione di prestiti a lungo termine a prezzi accessibili da parte della Commissione nell'ambito dello strumento SAFE, a dimostrazione dell'impegno dell'Ue in materia di difesa”, ha affermato un portavoce della presidenza cipriota del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

