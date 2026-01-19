La cupola d’oro sull’Artico | perché per gli Usa la Groenlandia è essenziale per la difesa spaziale |Pronti contro-dazi Ue da 93 miliardi

La Groenlandia, con la sua posizione strategica e le sue risorse naturali, sta assumendo un ruolo crescente nelle strategie di difesa degli Stati Uniti. Il progetto del «Golden Dome» mira a integrare sistemi di protezione anche a livello spaziale, rafforzando la sicurezza nazionale. Questa attenzione riflette l'importanza geopolitica dell’isola nell’ambito delle sfide odierne, segnando un punto di svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Groenlandia.

COPENAGHEN Donald Trump ha promosso il programma di difesa spaziale, il «Golden Dome», con un ordine esecutivo firmato il 27 gennaio 2025, appena una settimana dopo il suo insediamento. Secondo il presidente americano, questa è la mossa decisiva per mettere al sicuro gli Stati Uniti, neutralizzando qualsiasi tipo di missili. Compresi quelli con testate nucleari? Forse sì: non tutti gli esperti sono d’accordo. Nel testo del provvedimento non si cita esplicitamente alcun Paese. Tuttavia Gregory M. Guillot, il generale a capo dell’Us Northern Command, nel corso di audizioni parlamentari ha confermato ciò che era chiaramente implicito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Le capitali europee stanno considerando l'imposizione di dazi doganali per un importo complessivo di 93 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti, secondo fonti del Financial Times. Questa possibile misura si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, con implicazioni che potrebbero influenzare il commercio internazionale e le relazioni economiche globali.

L'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia. Questa misura mira a tutelare gli interessi europei e a rafforzare la posizione comunitaria nelle relazioni internazionali. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, nel contesto di un dialogo sempre più complesso tra Ue e Stati Uniti.

