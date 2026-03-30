Una decisione ha portato alla revoca del braccialetto elettronico a Basciano, coinvolto in una vicenda legale che comprende un rapporto sentimentale con Sophie Codegoni e un procedimento giudiziario in corso. La vicenda ha avuto sviluppi recenti, tra cui un ricorso che ha portato alla modifica delle misure restrittive precedentemente applicate. La situazione si inserisce in un contesto di indagini e processi legali ancora in corso.

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il giudice per l’udienza preliminare di Milano ha accolto la richiesta della difesa del dj, disponendo la revoca del braccialetto elettronico applicato nei mesi scorsi nell’ambito del procedimento per stalking ai danni dell’ex compagna. La misura cautelare era stata adottata circa sei mesi fa, in una fase precedente del procedimento. Ora, con il passaggio all’udienza preliminare e alla luce di nuovi elementi, il giudice ha ritenuto che non vi fossero più i presupposti per mantenerla. Basciano ha commentato la decisione parlando di un progressivo chiarimento della vicenda e sostenendo che “la verità sta emergendo”, ribadendo la sua posizione difensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via il braccialetto elettronico a Basciano. Dall’amore con Sophie Codegoni allo scontro in tribunale: tutta la storia

Articoli correlati

Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: cosa ha fatto Sophie CodegoniUn provvedimento giudiziario cambia la situazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni

Tutto quello che riguarda Sophie Codegoni

Temi più discussi: Alessandro Basciano: un giudice gli ha tolto il braccialetto elettronico; Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: L'ex Sophie Codegoni è andata a vivere vicino a lui; Alessandro Basciano, via il braccialetto elettronico. E Sophie Codegoni si trasferisce a 300 metri dall'ex (che aveva denunciato per...; Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano. L'avvocato della difesa: Sophie Codegoni è andata a vivere vicino a lui. La replica: Aspettiamo di leggere le carte.

Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano. L’avvocato della difesa: Sophie Codegoni è andata a vivere vicino a lui. La replica: Aspettiamo di ...Il gup di Milano accoglie l'istanza del dj accusato di stalking. L'avvocato: Lei dimostra di non avere timore ... ilfattoquotidiano.it

Sophie Codegoni si trasferisce a 300 metri dall'ex Alessandro Basciano, via il braccialetto elettronico al dj: «Dimostra che non ha paura di lui»Nuovo passaggio nel procedimento che coinvolge Alessandro Basciano: il giudice dell’udienza preliminare di Milano ha accolto la richiesta di ... msn.com

Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico: «Sophie Codegoni ha preso casa vicino a lui» x.com

Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico: perché sostiene che Sophie Codegoni ha preso «vicino a lui» - facebook.com facebook