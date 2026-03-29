Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano | cosa ha fatto Sophie Codegoni

Un provvedimento giudiziario ha portato alla revoca del braccialetto elettronico nei confronti di Alessandro Basciano. La decisione è stata presa dopo una valutazione delle ultime settimane, legata a valutazioni legali e a fatti emersi in questo periodo. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche che hanno portato alla revoca. La situazione tra Basciano e Sophie Codegoni si è così modificata.

Un provvedimento giudiziario cambia la situazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. E’ arrivata la revoca del braccialetto elettronico disposta nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo una valutazione precisa su quanto emerso nelle ultime settimane. E sembra che sia stato proprio il comportamento di Sophie a determinare questa importante decisione. Il patrimonio di Ilary Blasi e dove vive adesso Alessandro Basciano dice addio al braccialetto elettronico?. È stato revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano, misura cautelare applicata nell’ambito delle accuse di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: cosa ha fatto Sophie Codegoni Articoli correlati Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’exNuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Contenuti utili per approfondire Alessandro Basciano Temi più discussi: Alessandro Basciano: un giudice gli ha tolto il braccialetto elettronico; Revocato il braccialetto elettronico al dj Basciano, 'la verità emerge'; Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni; Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall'ex. Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie CodegoniAlessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La decisione del giudice arriva dopo che Sophie Codegoni ha deciso di trasferirsi a Milano a poche centinaia di metri da dove ... virgilio.it Alessandro Basciano ottiene revoca del braccialetto dopo trasferimento CodegoniRevocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: cosa è cambiato Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. assodigitale.it “Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità”. Così Alessandro Basciano ha commentato la decisione del gup di Milano di accogliere la sua istanza di revoca della misura - facebook.com facebook ALESSANDRO BASCIANO COMMENTA LA DECISIONE DEL GUP DI MILANO DI REVOCARE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO x.com