Via i grilli dalla tavola quanto è costato all' EU?

L'Unione Europea ha avviato diversi progetti per sviluppare alimenti a base di insetti, cercando di integrare questa risorsa nel settore alimentare. Queste iniziative hanno comportato investimenti pubblici e privati, con l’obiettivo di promuovere la produzione e il consumo di cibo derivato dagli insetti. Le attività si sono concentrate su ricerca, regolamentazione e promozione di nuovi prodotti alimentari.

"Fuori dal Coro" torna a parlare dei progetti green dell'Unione Europea per la produzione di cibo derivato da insetti, considerati "Novel Food". Presentate come una delle innovazioni più promettenti per ottenere sistemi agroalimentari più sostenibili, la farina di grillo, la larva gialla della farina e la locusta migratoria, sono stati finanziati con milioni di euro ma a oggi l'investimento si è rilevato un vero e proprio flop., Insomma il test degli insetti sarebbe fallito stando ai numeri del mercato, ma quanto è costato all'EU? La società agricola nel torinese Italian Cricket Farm Srl avrebbe ricevuto come contributo europeo circa duecentomila euro per allevare e vendere insetti da mangiare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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