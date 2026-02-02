Quanto è costato ARC Raiders? Un analista potrebbe aver svelato il budget del gioco

Un analista ha rivelato quanto potrebbe aver costato sviluppare ARC Raiders. Il gioco continua a guadagnare popolarità e ad attirare giocatori, ma ora si parla anche di quanto è stato speso per produrlo. La cifra resta ancora da confermare, ma l’attenzione si concentra proprio sui costi di realizzazione.

ARC Raiders continua a macinare numeri importanti in termini di popolarità e giocatori attivi, ma nelle ultime ore l'attenzione si è spostata su un altro tema chiave: quanto è costato realizzare il gioco. A sollevare la questione è stato l'analista di mercato Michael Pachter, che ha condiviso alcune stime sul budget dello sparatutto multiplayer di Embark Studios. Le cifre non sono ufficiali, ma offrono uno spunto interessante per comprendere i costi di sviluppo nel panorama attuale. Il confronto con altri grandi publisher rende il caso ancora più rilevante. ARC Raiders diventa così un esempio di sostenibilità produttiva.

