via crucis vivente domani a manfredonia

Domani sera, alle 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia ospiterà la rappresentazione della Via Crucis Vivente, un evento tradizionale molto atteso nella città. La manifestazione coinvolgerà attori e volontari che si alterneranno lungo un percorso all’interno della struttura storica, creando un momento di riflessione e partecipazione per i presenti. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle celebrazioni religiose della comunità locale.

Domenica 29 marzo, alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia ospiterà uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi della tradizione locale: la Via Crucis Vivente. Protagonisti saranno i figuranti volontari delle comunità parrocchiali, insieme ai ragazzi dell’ANFFAS, coordinati dalla Pro Loco, che con passione e spirito di condivisione daranno vita a una rappresentazione autentica. Un’iniziativa che si inserisce nel ricco programma della Settimana Santa pugliese, rinnovando ogni anno identità e tradizione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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