Manfredonia Via Crucis ai Comparti
Venerdì 27 marzo alle ore 20:00 si svolgerà una Via Crucis nel comparto CA4 della zona di Manfredonia, organizzata dalla parrocchia di San Pio da Pietrelcina. Il ritrovo è previsto alle 19:45 in via Germania, vicino al civico 3. La manifestazione prevede un percorso di passi della Croce che coinvolge il quartiere.
PARROCCHIA SAN PIO DA PIETRELCINA, MANFREDONIA Passi della Croce, passi di Pace Via Crucis di quartiere nel comparto CA4 Venerdì 27 Marzo ore 20:00 Ritrovo in via Germania per le ore 19:45 nei pressi del civico 3. Percorreremo le case di via Germania e via Francia, stazionando in preghiera con. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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