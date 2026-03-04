Sovraindebitamento il progetto Spes a sostegno di chi è in difficoltà economica Spera | Massimo impegno del Comune

A Perugia è stato firmato un protocollo d'intesa per affrontare il sovraindebitamento e l’esclusione sociale. Il progetto Spes mira a offrire supporto a chi si trova in difficoltà economica, coinvolgendo le istituzioni locali. Il rappresentante del Comune ha dichiarato di dedicare il massimo impegno alla realizzazione di queste iniziative. La firma è avvenuta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle persone in crisi.

Il protocollo d'intesa è stati siglato da numerose istituzioni e realtà del territorio perugino. "Rete utile a razionalizzare le azioni contro l'esclusione sociale" Nei giorni scorsi a Perugia è stato siglato il protocollo d'intesa a sostegno delle azioni contro il sovraindebitamento e l'esclusione sociale delle persone che si trovano a vivere difficoltà economiche. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tensione in Medio Oriente: nove eugubini bloccati a Dubai. Imprenditore perugino rifugiato in garage durante una "notte di paura e boati" . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Usura e sovraindebitamento, una chat intelligente per chi è in difficoltà: svelato il nuovo sistema di aiuto Indennità di pronto soccorso, la Regione: «Massimo impegno a incisiva valorizzazione economica»La Regione «conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un’incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera nei... Contenuti utili per approfondire Sovraindebitamento il progetto Spes a.... Temi più discussi: Progetto Spes contro il sovraindebitamento; Creare una rete territoriale contro il sovraindebitamento: l'atto conclusivo del progetto Spes; Spes: a Perugia una rete di speranza contro il sovraindebitamento; A Lugnano in Teverina la seconda tappa del ciclo di studi Memor Culturae. Spes: a Perugia una rete di speranza contro il sovraindebitamentoUn protocollo d’intesa per costituire formalmente una rete territoriale impegnata contro il sovraindebitamento, a tutela di chi è in difficoltà socioeconomica. È quello firmato mercoledì 25 febbraio c ... umbria24.it Sovraindebitamento, firmato il protocollo per la rete territoriale di prevenzione e supporto(UNWEB) – Perugia, - È stato firmato a Perugia il protocollo che istituisce la rete territoriale contro il sovraindebitamento, atto conclusivo del progetto Spes, Support for preventing exclusion from ... umbrianotizieweb.it ’È Dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della Crisi. Oggi consumatori e partite IVA non fallibili possono accedere a procedure chiare per gestire il sovraindebitamento. Cosa significa in c facebook “Rischio desertificazione commerciale e aumento del sovraindebitamento”: appello al Comune prima di Pasqua x.com