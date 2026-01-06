Sociale | al Centro SMS il pranzo del Comune per homeless e persone in difficoltà

Il Comune di Pisa organizza un pranzo sociale presso il Centro SMS, rivolto a persone in difficoltà e homeless. Un’occasione di convivialità e solidarietà, promossa per offrire supporto e vicinanza a chi si trova in condizioni di fragilità. Un gesto concreto che testimonia l’impegno della comunità nel favorire inclusione e assistenza, rafforzando il senso di vicinanza tra cittadini e istituzioni.

Un momento di convivialità offerto dal Comune di Pisa alle persone più fragili della città e a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, come segno concreto di attenzione, vicinanza e solidarietà. Si è svolta lunedì 5 gennaio, presso il Centro SMS, l'iniziativa 'A tavola insieme nel segno della.

