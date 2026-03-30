In un momento difficile della sua vita, Gino Paoli si è reso disponibile per aiutare una persona in difficoltà. La sua assistenza è avvenuta in modo discreto, senza clamore o pubblicità. Questa storia emerge in un periodo in cui si ricordano le imprese artistiche del cantautore, ma si scopre anche un lato meno noto della sua figura.

In un momento in cui si celebra la grandezza artistica di Gino Paoli, forse il più grande cantautore italiano per la straordinaria popolarità intergenerazionale delle sue creazioni, gemme assolute della letteratura musicale del nostro Paese, mi piace ricordare l’uomo, per la sua sensibilità e generosità. Da organizzatore di spettacoli musicali, sono tantissimi i ricordi professionali e personali legati a decine di concerti. Era un artista immenso ma un uomo ancora più grande. Pochi sanno che è stato anche il presidente di un’associazione per la Ricerca emato-oncologica legata all’Ospedale San Martino di Genova, un uomo che faceva beneficenza in silenzio e con discrezione, non per apparire ma per il sentire sincero, per sostenere una causa benefica, la lotta alle leucemie e il sostegno al centro trapianti di midollo osseo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vi racconto l’altro Gino Paoli, benefattore silenzioso che mi aiutò quando mi ammalai

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