In un’intervista a Complex News, Seth Rollins ha spiegato le motivazioni dietro la decisione di interrompere l’uso della sua finisher, la Curb Stomp, in WWE. Rollins ha condiviso i dettagli di un confronto con Vince McMahon e le ragioni legate alle normative di sicurezza e alle strategie della federazione. Un approfondimento che offre uno sguardo interno sulle scelte di un wrestler di alto livello.

In una nuova intervista rilasciata a Complex News, Seth Rollins ha rivelato perché ha dovuto smettere in passato di usare la sua finisher, la Curb Stomp, in WWE. L’allora presidente della WWE ha deciso di vietare la mossa perché la disapprovava in tv nazionale e temeva che i bambini potessero imitarla. Il ban arrivò subito dopo che Seth Rollins vinse il WWE World Heavyweight Championship a WrestleMania 31 usando la Curb Stomp su Brock Lesnar e Roman Reigns. Il giorno dopo, durante RAW, Vince McMahon lo ha convocato nel suo ufficio e gli ha comunicato che quella mossa gli sarebbe stata tolta. Non aveva ricevuto alcun preavviso e ne è rimasto scioccato, dato che quella mossa lo aveva appena reso campione del mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Vi racconto cosa mi disse Vince quando bannò la Curb Stomp”

Leggi anche: Vince Russo esplode contro Seth Rollins: “Non mi conosci e mi odi”

Leggi anche: Seth Rollins: “Mi servono altri 3 mesi per rientrare dall’infortunio”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Seth Rollins: “Ecco perchè Vince McMahon vietò il Curb Stomp” - Seth Rollins rivela perché Vince McMahon vietò il Curb Stomp in WWE subito dopo la vittoria del World Champioship ... spaziowrestling.it