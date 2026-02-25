Prostituzione processo bis per il sequestro del B&b a luci rosse

La Cassazione ha rinviato gli atti al tribunale sammaritano per un nuovo giudizio sulprovvedimento cautelare per la struttura di via Cristoforo Colombo a Macerata Campania Processo bis per decidere le sorti del b&b di via Cristoforo Colombo a Macerata Campania sequestrato dopo un blitz dei carabinieri per un giro di prostituzione transessuale e sudamericana. Il provvedimento cautelare è giunto all’esito di un blitz dei carabinieri della stazione di Macerata Campania presso la struttura dove furono trovati clienti e prostitute e trans di nazionalità sudamericana. L’attività di indagine nacque dalla denuncia di un cliente e dalle segnalazioni per il continuo andirivieni dei residenti esasperati. Il B&b era attivo 24ore su 24. Denunciati i due ricorrenti per favoreggiamento della prostituzione. Sostiene la difesa che il tribunale del riesame abbia “errato nel ritenere integrata la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione sul presupposto della mera concessione in godimento di stanze di un bed and breakfast in assenza di attività ulteriore da parte dei ricorrenti ponendosi in contrasto con l’orientamento della corte che richiede il quid pluris rispetto alla semplice locazione tale da rappresentare un effettivo ausilio al meretricio come nel caso di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Le strade (ancora) a luci rosse, le escort del centro storico. La mappa della prostituzione di ArezzoL'attuale panorama della prostituzione ad Arezzo rivela una presenza significativa di attività legate alle escort nel centro storico.

Lottizzazioni abusive a Pinetamare, processo bis per il sequestro del 'Palazzo Marina'Si apre un nuovo processo bis relativo al sequestro del 'Palazzo Marina' a Pinetamare, Castel Volturno.