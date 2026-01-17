Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento in una casa a luci rosse, sequestrando materiale e documenti. Le indagini hanno scoperto annunci online che promuovevano servizi sessuali con immagini di una modella ucraina e recensioni di clienti. L’operazione mira a contrastare attività illegali legate alla prostituzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli annunci pubblicitari online presentavano la foto di una modella ucraina del tutto ignara. Le inserzioni erano accompagnate da immagini per attirare potenziali clienti e anche da recensioni di chi aveva già usufruito della prestazione sessuale. Gli incontri si svolgevano in un appartamento all’interno della palazzina di via Capuana 5658 a Rho. Un giro di prostitute e transessuali che offrivano rapporti sessuali anche con la vendita di cocaina ai clienti. L’indagine è partita dalle segnalazioni di alcuni residenti esasperati dal continuo viavai di persone e dai movimenti sospetti a qualsiasi ora del giorno e della notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sesso a pagamento e la cocaina. Blitz dei ghisa nella casa a luci rosse

