Vescovi europei | politiche migratorie siano ancorate alla dignità umana

In occasione della Pasqua, i vescovi europei hanno rivolto un appello affinché le politiche migratorie siano basate sulla dignità umana. L’iniziativa si inserisce nel contesto di un’Europa che, fin dalla sua origine, ha promosso iniziative diplomatiche e di dialogo per favorire la pace tra i paesi membri. La richiesta si rivolge alle istituzioni europee e ai governi nazionali.

L’Unione Europea è nata come progetto di pace, promuova iniziative diplomatiche e di dialogo: l’appello dei vescovi europei, in occasione della Pasqua. La critica sulle recenti decisioni in materia di politiche migratorie. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vescovi europei: politiche migratorie siano ancorate alla dignità umana Articoli correlati Lampedusa: il Papa sfida le politiche migratorie e ascolta il grido del Mediterraneo. Un monito alla fraternità.Lampedusa accoglie il Papa tra tensioni politiche e un monito sul Mediterraneo Lampedusa si prepara all’arrivo di Papa Leone XIV il 4 luglio. L’Ue cambia passo sulle politiche migratorie. Le novitàL’Unione europea si sta preparando all’ingresso in vigore del Patto Migrazione e Asilo (previsto a giugno 2026) che supererà definitivamente il... Vescovi europei: politiche migratorie siano ancorate alla dignità umana Approfondimenti e contenuti su Vescovi europei Discussioni sull' argomento Parlamento europeo: Comece, le politiche migratorie restino ancorate alla dignità umana. Vescovi Ue preoccupati per il voto sui rimpatri; La Comece sui rimpatri dei migranti: L'UE tuteli i più vulnerabili. Parlamento europeo: Comece, le politiche migratorie restino ancorate alla dignità umana. Vescovi Ue preoccupati per il voto sui rimpatriIl progetto europeo è da sempre fondato sui principi di solidarietà, fraternità umana e tutela dei più vulnerabili. Questi principi non sono opzionali; sono al centro dell’identità dell’Unione. Quals ... agensir.it Il parlamento europeo approva la creazione di hub di rimpatrio per migrantiIl 26 marzo il parlamento europeo ha approvato un inasprimento della politica migratoria dell’Unione europea (Ue), dando il via libera ai cosiddetti hub di rimpatrio situati al di fuori degli stati ... internazionale.it L’allarme dei vescovi europei per la deriva razzista in atto contro i migranti “L’Unione Europea non smarrisca i principi che tutelano i più vulnerabili” L’Osservatore Romano x.com Vescovi e organizzazioni religiose esprimono dolore per il caso di Noelia, denunciano le carenze sociali e istituzionali e respingono misure che ritengono contrarie alla missione medica di cura e sollievo. https://l.euronews.com/VQy2 - facebook.com facebook