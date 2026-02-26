L’Ue cambia passo sulle politiche migratorie Le novità

L’Unione europea si sta preparando all’entrata in vigore del nuovo Patto Migrazione e Asilo, previsto per giugno 2026, che sostituirà il regolamento di Dublino III. La modifica segna un cambiamento nelle modalità di gestione delle richieste di asilo e nelle responsabilità tra gli Stati membri. La mossa mira a ridefinire le strategie europee in materia di immigrazione e accoglienza.

L’Unione europea si sta preparando all’ingresso in vigore del Patto Migrazione e Asilo (previsto a giugno 2026) che supererà definitivamente il regolamento di Dublino III, segnando una svolta nell’approccio dell’Europa alle politiche migratorie. Costituiscono parte integrante del nuovo orientamento per la gestione dei flussi migratori, due regolamenti pubblicati oggi sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che entreranno in vigore domani. Si tratta del regolamento UE 2026463 che modifica l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro e del regolamento Ue 2026464 che istituisce una lista europea di Paesi di origine sicuri (per questo secondo regolamento il relatore in Parlamento europeo era Alessandro Ciriani: importante riconoscimento assegnare a un italiano un rapporto così delicato). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Ue cambia passo sulle politiche migratorie. Le novità SeaWatch: Terza nave nel Mediterraneo e sfida al governo sulle nuove politiche migratorie.SeaWatch Sfida Roma: Una Terza Nave e la Promessa di Disobbedienza nel Mediterraneo L’organizzazione umanitaria SeaWatch ha annunciato l’impiego di... Le politiche migratorie costano ancora consensi a Trump: il sondaggioSecondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, il consenso degli elettori statunitensi per la politica sull’immigrazione del presidente Donald Trump è... Migranti, il Consiglio europeo trova l'accordo sui Paesi terzi sicuri. Cosa succede ora in Albania Temi più discussi: Un'Europa, un mercato: l’Ue accelera su competitività e taglio della burocrazia; European Affordable Housing Plan: il primo passo della UE per il diritto alla casa; Pratiche sleali, clima e mercati: Ue davanti a scelte strutturali; Tutela delle acque: il punto sulla nuova Direttiva UE. L’Ue dalla crisi energetica alla leadership verde globale (con l’Italia hub del Mediterraneo). Report IspiLa Comunicazione Ue del 16 ottobre 2025 aggiorna la strategia climatica ed energetica globale del blocco, passando da una risposta reattiva alla crisi russa del 2022 a una visione proattiva di ... startmag.it Dazi Trump, l’Ue: Chiediamo chiarezza. Usa: Rispetteremo accordiIl nuovo intervento del presidente Usa, che è passato dal 10% al 15% nelle tariffe globali imposte unilateralmente, potrebbe cambiare la postura dell'Unione europea nei confronti di Washington. E le r ... tg24.sky.it Cerchia e Cerca cambia passo con nuovi strumenti x.com TP4I 2026 è pronta a partire! Quest’anno la TP4I cambia passo e diventa TP4I: quel “+” non è solo un dettaglio grafico, ma una presa di posizione. Significa più consapevolezza, più impatto, più partecipazione. Il percorso fatto finora non si ferma, ma acce facebook