Verso Pasqua | Giovedì Santo la lavanda dei piedi in Cattedrale

Le celebrazioni della Settimana Santa sono iniziate domenica 29 marzo con la Domenica delle Palme, presieduta dal Vescovo di Bergamo nella Cattedrale. Giovedì Santo è prevista la tradizionale lavanda dei piedi, sempre in Cattedrale, come parte delle cerimonie religiose che accompagnano questa settimana.

LE CELBRAZIONI. Con la Domenica delle Palme, celebrata domenica 29 marzo, si sono ufficialmente aperte le celebrazioni della Settimana Santa, presiedute in Cattedrale dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Giovedì Santo, ricorrenza in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia e si dà ufficialmente inizio al triduo pasquale, il Vescovo celebrerà la Messa del Crisma alle 9,30: sarà in diretta su BgTv e sul nostro sito. La sera, dalle 21, è in programma la tradizionale Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi. La Liturgia delle ore è in programma anche sabato, vigilia di Pasqua, sempre alle 8,45. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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