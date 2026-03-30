Modric Milan il Maradona chiama ancora | Napoli e un altro record nel mirino! La missione del croato

Luka Modric si prepara a tornare al Maradona, questa volta con la maglia del Milan, nella terza occasione in carriera di disputare una partita nello stadio partenopeo. La Gazzetta dello Sport segnala che il centrocampista croato, confrontandosi con Ibrahimovic, potrebbe contribuire a un nuovo tentativo di superare un record detenuto dal Napoli. La sfida si avvicina e le voci si concentrano sulle possibili conseguenze di questo ritorno.

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