Prima della partita tra Napoli e Milan, Romelu Lukaku ha condiviso alcune storie su Instagram per spiegare la sua posizione riguardo alla sua situazione con il club partenopeo. Il giocatore, 32 anni, ha commentato che si è parlato molto in merito, ma ha deciso di fornire una spiegazione diretta ai supporter e ai media. La sua comunicazione si concentra sulle sue parole e sulla volontà di chiarire alcuni aspetti.

Dopo il braccio di ferro con il Napoli per la gestione dell'infortunio, Romelu Lukaku è tornato a far sentire la propria voce tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Di seguito, le parole dell'attaccante belga a una settimana dalla sfida contro il Milan. "Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto". "La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, Lukaku rompe il silenzio: “Si è parlato molto della mia situazione, ma la verità è che…”

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