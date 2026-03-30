A poche settimane dalle elezioni amministrative, Fratelli d’Italia annuncia il sostegno a Sara Grilli, candidata sindaca, e conferma di aver raggiunto un accordo con altri gruppi. La formazione politica si dice sorpresa per l’attenzione eccessiva data alle dichiarazioni di tre membri su più di 200 iscritti, sottolineando la fermezza nella propria scelta e mantenendo la posizione senza modifiche.

Convinti della propria scelta (la civica Grilli candidata sindaca e l’assenza del proprio simbolo nella scheda), Fratelli d’Italia tirano dritti e si dicono stupita e sbigottiti dall’"enfasi fuori misura attribuita alle esternazioni di soli tre membri su oltre 200 iscritti a FdI a Viareggio. "Si tratta – proseguono – di circostanze emerse diversi mesi fa, legate a un dissenso ampiamente sovradimensionato e oggi oggetto di evidenti strumentalizzazioni finalizzate ad attaccare il centrodestra nel tentativo di mistificare le nostre rispettive posizioni politiche". Il gruppo consiliare e il coordinamento di FdI ribadiscono che "Marco Dondolini è stato regolarmente eletto al recente Congresso e rappresenta il partito a Viareggio e gode della piena fiducia e del sostegno degli iscritti, dei Consiglieri e dei dirigenti tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso le amministrative. FdI: "Sostegno a Sara Grilli e oggi l’accordo con gli altri"

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