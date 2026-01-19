Gaeta verso Capitale Italiana del Mare 2026 | il sostegno di Roma e l’accordo con Terracina

Gaeta si propone come candidata a Capitale Italiana del Mare 2026, ottenendo il sostegno della Città Metropolitana di Roma con una lettera del sindaco Roberto Gualtieri. L’accordo con Terracina rafforza la candidatura, puntando a valorizzare il patrimonio marittimo e culturale del territorio. Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e il turismo nelle aree coinvolte, rafforzando la loro identità e visibilità a livello nazionale.

La candidatura di Gaeta ottiene l’adesione della Città Metropolitana di Roma attraverso una lettera firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Nella missiva, Gualtieri definisce Gaeta «un esempio emblematico di città profondamente legata al mare», sottolineando come la cultura marinara abbia nei secoli modellato identità, tessuto sociale, attività produttive e patrimonio culturale della comunità locale. Secondo il sindaco di Roma, la candidatura assume un valore ancora più rilevante nel contesto delle sfide ambientali e climatiche, proponendo Gaeta come laboratorio di buone pratiche capaci di coniugare tutela degli ecosistemi marini, sviluppo economico sostenibile e promozione culturale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026, arriva il sostegno di Rocca

Gaeta, scelta come candidata a Capitale Italiana del Mare 2026, riceve il sostegno di Rocca, rafforzando la propria candidatura. La città, nota per il suo patrimonio marittimo e culturale, si prepara a valorizzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama nazionale. L’appoggio di Rocca rappresenta un passo importante nel percorso verso il riconoscimento e la promozione delle eccellenze locali legate al mare.

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: arriva il sostegno anche della Regione Lazio

Gaeta si appresta a concorrere per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, con il supporto ufficiale della Regione Lazio. Il presidente Francesco Rocca ha espresso entusiasmo per questa adesione, sottolineando l’importanza di riconoscere la città come elemento centrale della storia e dell’economia regionale. La candidatura di Gaeta rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio marittimo e culturale del territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Capitale del mare 2026: Terracina ritira la candidatura e sostiene Gaeta. La nuova “alleanza” - Terracina fa un passo indietro ma c’è un accordo di reciprocità con la città del Golfo per la candidatura della prima il prossimo anno. latinatoday.it