Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 3 febbraio 2026 Meloni e FdI guadagnano su tutti gli altri | crisi Lega

Oggi, nel sondaggio politico di Tg La7, Fratelli d’Italia di Meloni mantiene il suo vantaggio sugli altri partiti. La guida del centrodestra si rafforza, mentre la Lega di Salvini attraversa una fase di crisi. Gli italiani continuano a preferire Meloni, ma le tensioni all’interno della coalizione emettono segnali di incertezza.

Il sondaggio politico di Tg La7 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, analizza le intenzioni di voto degli italiani, evidenziando una crescita di Fratelli d’Italia e Meloni, così come di Schlein e del Pd.

Il sondaggio politico di Tg La7 del 27 gennaio 2026 evidenzia un quadro di preferenze degli italiani, con Fratelli d’Italia e Meloni in crescita e in buona posizione, mentre M5S e Forza Italia mostrano segni di diminuzione.

