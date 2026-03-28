Lo stadio di Zenica sarà parzialmente vuoto durante la partita tra Bosnia e Italia a causa delle sanzioni FIFA che hanno imposto una capienza ridotta. La gara si svolgerà con un numero inferiore di spettatori rispetto al normale, in conformità alle restrizioni stabilite dall’organismo internazionale. L’Italia si avvicina ai giorni finali del percorso di qualificazione per il Mondiale.

Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Mercato Roma, in bilico il futuro di Pellegrini? C’è una super rivale alla finestra! Kean Milan, la clausola spaventa i rossoneri? Tare cambia obiettivo per l’attacco! Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta lascia il ritiro della Svezia! Il comunicato Allenamento Parma, personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist! Como, Da Cunha ammette: «Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore. Nico Paz? Credo di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bosnia Italia: lo stadio di Zenica non sarà pieno. Le sanzioni FIFA costringono i padroni di casa a giocare con capienza ridotta

Articoli correlati

Bosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della FifaBosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della Fifa Lo spauracchio dello stadio di Zenica dove martedì sera l’Italia si...

Bosnia, il fortino di Zenica fa meno paura: contro l'Italia a capienza ridotta, i motiviUno stadio piccolo, con un'acustica potentissima e la capacità di spaventare praticamente tutti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bosnia Italia

Temi più discussi: Bosnia, il fortino di Zenica fa meno paura: contro l'Italia a capienza ridotta, i motivi; Bosnia-Italia, dentro il Bilino Polje: caos e veleni nella partita che decide tutto; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Italia: orario, dove vederla e stadio.

Bosnia-Italia: dove si gioca la finale playoff Mondiali 2026? Lo stadio della partita decisivaDove gioca l’Italia la finale dei playoff Mondiali 2026? Tutto sullo stadio Bilino Polje di Zenica e l’ambiente della partita contro la Bosnia ... tag24.it

Bosnia-Italia a capienza ridotta: solo 500 biglietti per gli azzurriLa decisione della Uefa risale a una sanzione inflitta ai bosniaci lo scorso novembre per razzismo dopo una partita contro la Romania ... corrieredellosport.it

Bosnia-Italia: la probabile formazione per conquistare il pass al Mondiale, i dubbi di Gattuso - facebook.com facebook

Bosnia-Italia, Dimarco spiega l’esultanza: “Reazione istintiva, ma sbagliato riprenderci in tv” x.com