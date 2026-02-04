Finto agente immobiliare prova a vendere una casa del Comune | truffatore incastrato mentre ritira la busta coi soldi

Un uomo di 34 anni è stato incastrato mentre cercava di incassare i soldi per una casa che non è sua. Si era spacciato per agente immobiliare e aveva provato a convincere una vittima a comprare un appartamento di proprietà comunale. La truffa si è conclusa con l’arresto del falso agente, che stava per ricevere la busta con i soldi.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Fingendosi agente immobiliare ha tentato di raggirare un uomo di 34 anni, provando a vendergli un appartamento che in realtà è di proprietà del Comune. Il truffatore, un italiano di 58 anni, è stato però scoperto dalla polizia di Stato e denunciato. I fatti risalgono a novembre 2025, quando il finto professionista, saputo che la vittima, un 34enne di origine bengalese, era alla ricerca di una casa da acquistare, si è proposto di aiutarlo. Ha quindi offerto al trentaquattrenne un appartamento al prezzo di 118mila euro. Senza sospettare nulla sulla reale identità dell'uomo, la vittima ha firmato un contratto di locazione versando 1.

