Rap via libera a 41 nuove assunzioni a tempo indeterminato fra autisti e operai

Il Rap annuncia l’assunzione di 41 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra operai e autisti, per garantire continuità e efficienza nei servizi. I candidati selezionati provengono dalle graduatorie degli ultimi concorsi e sostituiranno il personale in uscita nel corso del 2025. Questa iniziativa mira a rafforzare il team e mantenere gli standard di qualità nelle attività dell’azienda.

