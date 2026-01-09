Rap via libera a 41 nuove assunzioni a tempo indeterminato fra autisti e operai
Il Rap annuncia l’assunzione di 41 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra operai e autisti, per garantire continuità e efficienza nei servizi. I candidati selezionati provengono dalle graduatorie degli ultimi concorsi e sostituiranno il personale in uscita nel corso del 2025. Questa iniziativa mira a rafforzare il team e mantenere gli standard di qualità nelle attività dell’azienda.
Via libera a 41 nuove assunzioni a tempo indeterminato in Rap. Si tratta di 35 operai e 6 autisti, selezionati fra gli idonei presenti nelle graduatorie degli ultimi concorsi, che andranno a rimpiazzare i dipendenti che nel 2025 hanno lasciato l'azienda. La cessazione dei rapporti di lavoro ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Via libera a oltre 50 nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli uffici
Leggi anche: La Giunta approva la variazione al PIAO. Via libera a oltre 50 nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli uffici comunali
Anno nuovo, strade nuove a Palermo. Via libera al rifacimento di asfalto e marciapiedi: ecco dove partiranno i lavori. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.