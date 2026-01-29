Infortunio Dumfries, il calciatore olandese potrebbe tornare in campo prima del previsto. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi a Sky, ci sono buone notizie sul suo recupero e un possibile rientro anticipato. I tifosi sperano di rivederlo presto in azione.

di Paolo Moramarco Infortunio Dumfries, rientro anticipato dell’olandese? Le novità riportate da Andrea Paventi a Sky aprono ad una nuova ipotesi sul suo recupero. Denzel Dumfries continua a lavorare per il suo recupero e, stando a quanto riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, le notizie da Appiano Gentile sono incoraggianti. Dopo il ritorno in Italia dalla Germania in tarda mattinata, la squadra ha avuto una giornata di scarico, ma le condizioni di Dumfries sono al centro dell’attenzione. Il calciatore, che inizialmente si pensava dovesse rientrare solo a marzo, sta accelerando i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, rientro anticipato dell’olandese? Da Appiano arrivano buone notizie sul suo possibile recupero

L'infortunio di Dumfries mette in discussione il suo ritorno in campo, lasciando molte incognite sulla sua disponibilità.

Inter, l'infortunio di Dumfries scuote la società nuova strategia sul mercato

