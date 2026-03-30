Vento forte su costa e Romagna | raffiche e temperature in calo Poi migliora per Pasqua

Nella serata di lunedì, un fronte freddo proveniente dal Nord Europa interesserà la regione, portando venti intensi e una diminuzione delle temperature. Sono previste alcune precipitazioni brevi sulla Romagna e nelle zone appenniniche. Dopo questa fase, si attende un miglioramento delle condizioni meteorologiche in vista della festività pasquale.

Nuovo fronte freddo sulla regione, poi miglioramento nel weekend. Attese raffiche di vento fino a 70 chilometri orari Un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà la nostra regione nella serata di lunedì, dando luogo a qualche veloce piovasco su Romagna e zone appenniniche. Martedì scivolerà rapidamente verso sud, favorendo schiarite, ma si attiveranno forti venti nordorientali con raffiche fino a 60-70kmh sulla costa, che trasporteranno aria più fredda con un calo delle temperature. A fare il punto sulla situazione meteo è Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com. “Mercoledì, in un contesto parzialmente soleggiato per la presenza di alcuni addensamenti soprattutto tra Appennino e via Emilia, le temperature caleranno di qualche grado e si porteranno di pochi gradi sopra lo zero nei valori minimi, con massime intorno a 1416°C. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Vento forte su costa e Romagna: raffiche e temperature in calo. Poi migliora per Pasqua Articoli correlati Raffiche di vento e clima fresco poi temperature in aumento (e sole a Pasqua): le previsioniUn nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi confinali nella serata di lunedì 30 marzo dando luogo a qualche nevicata anche... Leggi anche: Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo: forti raffiche di vento, poi brusco calo delle temperature