Per martedì, l'Emilia Romagna ha ricevuto un'allerta gialla dalla Protezione civile a causa di vento forte, con raffiche che potrebbero raggiungere i 74 kmh sia in area interna che sulla costa. La settimana si presenta instabile con condizioni di tempo difficile, caratterizzate da vento freddo e intensi episodi di maltempo in vista della Pasqua.

Raffiche, nuvole e temperature basse, poi miglioramento nei giorni successivi. La Protezione civile dirama una allerta "gialla" per vento La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato per martedì un'allerta gialla per vento forte per l'entroterra e lungo la costa. “Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera”, si legge nell'avviso. La tendenza è per un'intensificazione dei fenomeni nelle successive 48 ore. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede “al mattino... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Vento forte e freddo, attese raffiche fino a74 km/h: settimana instabile prima della Pasqua

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