Ventiquattresima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella ventiquattresima giornata di basket Serie A 20252026, la Virtus si conferma in testa alla classifica senza scendere in campo, grazie alle sconfitte delle avversarie Brescia e Milano. La squadra emiliana ha battuto Brescia 101-92, mentre Udine ha superato Milano 86-83, determinando così il sorpasso e mantenendo la Virtus in vetta alla graduatoria.

La ventiquattresima giornata basket Serie A 20252026 sorride alla Virtus che, pur non giocando, si ritrova sempre capolista solitaria in virtù delle cadute delle due dirette inseguitrici, Brescia e Milano, sconfitte rispettivamente da Reggio Emilia((101-92), e da Udine(86-83). Va ko anche Venezia con Trento(106-87). Cremona stende Napoli(88-81), mentre in zona salvezza, vincono Cantù su Trieste(97-76), e Treviso su Sassari(108-103). Nell’anticipo, Varese si impone su Derthona(97-87). VENTIQUATTRESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI VARESE-DERTHONA 97-87 VENEZIA-TRENTO 87-106 CREMONA-NAPOLI 88-81 SASSARI-TREVISO 103-108 UDINE-MILANO 86-83 CANTÙ-TREVISO 97-76 BRESCIA-REGGIANA 92-101 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ventiquattresima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Articoli correlati Leggi anche: Quattordicesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Leggi anche: Quindicesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica SETTIMA GIORNATA LBA 2025/26: SORPRESE, CONFERME E PRIME CRISI! EDICOLA LBA S.1/EP.18 #lba Una raccolta di contenuti su Ventiquattresima giornata Temi più discussi: Pallacanestro Varese vs Derthona Basket: 24° giornata Serie A Unipol 2025/2026; Basket Serie A, 24^ giornata: Udine-Olimpia Milano su Sky; Basket, Serie A: i temi della ventiquattresima giornata di LBA; Focus Serie A2, i numeri della ventiquattresima giornata. Basket, Varese piazza il colpo casalingo contro Tortona nell’anticipo di Serie AColpo playoff per la Openjobmetis Varese, che si impone nell'anticipo della ventiquattresima giornata sulla Bertram Tortona per 97-87. I lombardi ... oasport.it Basket, l’Olimpia Milano fa visita ad Udine in Serie A. Brescia ospita Reggio Emilia, turno di riposo per la Virtus BolognaLa Serie A di basket torna in campo nel fine settimana alle porte con un anticipo domani sabato 28 marzo e le restanti sei partite previste domenica 29 ... oasport.it RISULTATO FINALE #juniores Ventiquattresima giornata di #campionato - Categoria Juniores/Girone C/Brescia #forzacosta - facebook.com facebook La Serie A2 in numeri! Focus Serie A2 sulla ventiquattresima giornata è online sul nostro sito! #LBFLIVE x.com