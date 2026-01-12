Quindicesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica
Nella quindicesima giornata della Serie A 2025/2026 di basket, la Virtus Bologna conferma la propria posizione in testa alla classifica, battendo Enezia con il punteggio di 81-75. La squadra mantiene un vantaggio di due punti su Brescia, che ha superato Tortona 82-76. Di seguito i risultati completi e la situazione aggiornata della classifica.
Prosegue la marcia in vetta alla classifica della Virtus Bologna che, nella quindicesima giornata basket Serie A 20252026, passa a enezia(81-75), e mantiene due punti di vantaggio su Brescia, anch’essa vincente contro Tortona(82-76). Vincono anche Udine, 82-75 su Cremona, Trieste, 84-79 su Cantù, e Treviso, 86-83 su Varese. Nell’anticipo, Reggio Emilia piega Sassari(90-68). QUINDICESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI REGGIANA-SASSARI 90-68 TRAPANI-TRENTO. rinviata TREVISO-VARESE 86-83 TRIESTE-CANTU’ 84-79 UDINE-CREMONA 82-75 VENEZIA-BOLOGNA 75-81 BRESCIA-DERTHONA 92-86 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
