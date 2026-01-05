Quattordicesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

La quattordicesima giornata della Serie A di basket 2025/2026 ha visto Brescia mantenere la vetta della classifica, nonostante la sconfitta a Sassari (93-86). La partita di Bologna contro Trapani, rinviata, ha influenzato la situazione in classifica, lasciando invariato il primo posto per i lombardi. Di seguito, i risultati completi e la situazione aggiornata della stagione.

Nella quattordicesima giornata basket Serie A 20252026, Brescia, pur perdendo a Sassari(93-86), conserva la vetta della classifica, in virtù del rinvio del match dell'altra capolista Bologna contro Trapani. Continua,invece, a vincere Milano, che contro Udine(85-84), centra il quinto successo consecutivo. Bene anche Trento, che batte Trieste(89-87), Cremona contro Reggio Emilio(71-67), e Tortona contro Cantù(85-79). Nell'anticipo, Varese supera Napoli(84-80). QUATTORDICESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI VARESE-NAPOLI 84-80 SASSARI-BRESCIA 93-86 TRENTO-TRIESTE 89-87 CREMONA-REGGIANA 71-67 MILANO-UDINE 85-84 CANTU'-DERTHONA 79-85 BOLOGNA-TRAPANI rinviata L A CLASSIFICA BOLOGNA pt.

