Il Venezuela libera alcuni prigionieri politici il senato statunitense frena Trump

Il Venezuela ha recentemente liberato alcuni prigionieri politici, tra cui l’ex candidato Enrique Márquez. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha sottolineato che il paese non si ritiene soggetto agli Stati Uniti. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il senato ha deciso di mettere in pausa alcune iniziative contro l’ex presidente Donald Trump. Questi eventi riflettono le tensioni e le dinamiche politiche in corso tra i due paesi.

