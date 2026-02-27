Oggi si è svolto un lungo colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri italiano e la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. La conversazione ha coinvolto i due in merito alla situazione politica nel paese e alla condizione dei prigionieri. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dello scambio è stato reso noto pubblicamente.

“Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Abbiamo già rafforzato la nostra presenza diplomatica a Caracas per continuare ad assistere i connazionali e le imprese che vogliono investire, ferma restando l’importanza di trovare soluzioni a questioni commerciali aperte”. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha confermato sulla piattaforma X lo scambio avuto con la leader del regime venezuelano: “Continuiamo a lavorare per la liberazione di tutti i connazionali detenuti politici: ho chiesto di dare la massima priorità. Italia è pronta a fare la sua parte affinché prosegua il percorso di pacificazione interno”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Venezuela, prigionieri politici o politici prigionieri? Cosa si sono detti Rodriguez e Tajani

