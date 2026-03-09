Playoff Superlega la Sir continua a viaggiare a pieni giri ma Semeniuk frena | E' solo il primo passo

La Sir Susa Scai Perugia ha conquistato la vittoria nel primo match dei quarti di finale contro Monza, con un inizio non impeccabile che ha coinvolto solo una parte del primo set, prima di trovare il ritmo. Semeniuk ha commentato che si tratta di un semplice primo passo, mentre la squadra continua a puntare ai playoff della Superlega. La sfida prosegue ora con l’obiettivo di consolidare il risultato.

Lo schiacciatore, migliore in campo nella prima sfida, invita tutti a tenere alta la guardia in vista di quella successiva. Parla anche Colaci: "Abbiamo una settimana per prepararci, sfruttiamola" Soltanto una parte del primo set non ha risposto alle attese, poi è filato tutto liscio. La Sir Susa Scai Perugia ha risolto la pratica Monza per quanto riguarda la prima sfida della serie dei quarti di finale, ma ora viene il difficile. Domenica prossima ci si sposta in Brianza e lì si dovrà davvero dimostrare di essere una squadra “cannibalesca”, ovvero in grado di far valere anche in trasferta la propria conclamata superiorità. Mentre i Block Devils stanno giustamente tirando il fiato impossibile non riavvolgere il nastro e tracciare un bilancio su gara uno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Playoff Superlega, Lorenzetti soddisfatto della sua Sir: "Abbiamo faticato solo sulle palle alte"L'analisi del coach al termine del 3-1 ai danni di Monza che ha aperto la corsa al tricolore.

Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara unoL'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione.

Una selezione di notizie su Playoff Superlega

Temi più discussi: SuperLega, la programmazione di Gara 1, 2 e 3 dei Quarti Play Off; Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 dei quarti di finale; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara uno.

Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara unoL'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione. Tra una settimana il secondo atto, importante alzare ancora di più il livello ... perugiatoday.it

Playoff Superlega, Lorenzetti soddisfatto della sua Sir: Abbiamo faticato solo sulle palle alteL'analisi del coach al termine del 3-1 ai danni di Monza che ha aperto la corsa al tricolore. Su gara due: Non abbiamo mai passeggiato lì ... perugiatoday.it

Sono cominciati i playoff di Superlega e uno dei fattori sarà Noumory Keita. Un giocatore che sta portando in alto la Rana Verona a colpi di schiacciate ed esultanze pazze, ma che impressiona soprattutto per il modo in cui sta superando il limite tra schiacciato - facebook.com facebook

#Superlega playoff QF game1 Modena-Piacenza 3-2 (23-25 22-25 25-20 25-16 17-15) MO: Porro 20 PC: Efe Mandiraci 22 #pallavolo #volley #volleyball x.com