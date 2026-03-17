Nuovo R-Store a Pavia continua l’espansione del marchio napoletano nel Nord

A Pavia è stato riaperto un nuovo punto vendita R-Store, azienda napoletana specializzata in prodotti Apple. Dopo una ristrutturazione, il negozio ha adottato un nuovo layout e ha rafforzato il team con personale qualificato, continuando così l’espansione del marchio nel Nord Italia. La riapertura segna una presenza più forte dell’azienda nella città.

Dopo una ristrutturazione importante, R- Store, azienda napoletana punto di riferimento per il mondo Apple in Italia, ha riaperto a Pavia con un nuovo layout e uno staff qualificato. Il negozio è il primo a ottenere la certificazione Apple Preferred Partner, riconoscimento che premia qualità, competenza e assistenza ai clienti. All’interno del nuovo spazio, i visitatori possono scoprire e provare i prodotti più recenti Apple, come il MacBook Neo, e accedere a consulenze personalizzate, assistenza tecnica e percorsi di formazione dedicati. Il taglio del nastro si è svolto davanti a un pubblico entusiasta, alla presenza del management del gruppo e delle principali figure dell’area retail. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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