Vede i carabinieri e getta la droga 21enne denunciato

I carabinieri di Borgonovo hanno fermato un 21enne vicino a un locale in Piazzale Gramsci a Castelsangiovanni. Quando hanno deciso di controllarlo, il ragazzo ha visto i militari e ha gettato la droga che aveva in tasca. Dopo averlo fermato, i carabinieri lo hanno portato in caserma e denunciato.

Intervento dei carabinieri a Castelsangiovanni nei pressi di Piazzale Gramsci. Sequestrati soldi e dosi I carabinieri di Borgonovo nel primo pomeriggio di lunedì 26 gennaio nei pressi di un locale in Piazzale Gramsci, a Castelsangiovanni hanno fermato un giovane pusher trovato in possesso di droga. Nel corso di un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato due giovani che, alla vista dei militari, hanno assunto un atteggiamento sospetto. Mentre uno dei due cercava di dileguarsi, l’altro si è nascosto dietro un gazebo e ha lanciato alcuni oggetti tra le siepi. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare uno dei due giovani e a recuperare quanto gettato: una busta in cellophane contenente quattro dosi di hascisc per un peso complessivo di 11,8 grammi, e un contenitore in plastica con tre dosi confezionate singolarmente per un totale di 2,4 grammi della stessa sostanza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sala Baganza.

