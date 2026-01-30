Fermato insospettisce i carabinieri | trovato con quasi mezz’etto di marijuana

I carabinieri hanno fermato un uomo che, durante il controllo, ha attirato la loro attenzione per il suo comportamento. Dopo averlo fermato, hanno deciso di perquisirlo e hanno trovato quasi mezzo etto di marijuana nella sua disponibilità. L’uomo ora rischia di finire nei guai per il possesso di droga.

Fermato, con il suo atteggiamento insospettisce i carabinieri che decidono così di perquisirlo trovandolo in possesso di quasi mezzo etto di marijuana. Un uomo di 54 anni è stato denunciato l’altra notte a Terracina. Tutto è accaduto nel corso di quello che era un normale servizio di controllo del territorio da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina. Nello specifico i militari hanno fermato l’uomo mentre stava camminando a piedi. Proprio a causa dell’atteggiamento riscontrato nel corso delle successive verifiche, i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un controllo di routine ha consentito agli agenti della polizia stradale di Orvieto di portare a termine un'operazione lungo l'autostrada del Sole nei giorni scorsi.

