Vangelo del 30 marzo 2026 | Maria compie un gesto scandalosamente bello

Il Vangelo del 30 marzo 2026, letto e commentato da don Luigi Maria Epicoco, si concentra su un episodio in cui Maria compie un gesto ritenuto scandalosamente bello. La riflessione invita ad approfondire il significato di questo atto e a considerarlo alla luce della fede cristiana. La giornata si apre con questa meditazione, che invita i fedeli a confrontarsi con il passo evangelico proposto.

Meditiamo il Vangelo del 30 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. A Betania, emergono due visioni opposte: l’amore gratuito e totale di Maria e il calcolo freddo di Giuda. Questo è un episodio che anticipa la Pasqua e ci fa riflettere su un qualcosa di davvero importante: vivere nel dono o nella paura di perdere? Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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